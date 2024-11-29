Üye Girişi
Haberler
Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın

Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat

 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere

Türkiye sınırında kritik gelişme! Muhaliflerin ikinci büyük kenti geçirmesi an meselesi

 İslam Memiş uyardı: Sadece dolar değil sahte euro da var

Kritik uyarı: Sadece dolar değil sahte euro da var
Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum

Günde 180 kişiyle birlikte olmaya zorlamışlar

Manisa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucunda bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dinçer Mahallesi 2301 Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, bir kişi tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
img

Türkiye sınırında kritik gelişme! Muhaliflerin ikinci büyük kenti geçirmesi an meselesi
img

Değirmenin suyunun nereden geldiği belli oldu
img

Bu kez Türkiye satacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Antalya elektrik kesintisi! 29-30 Kasım Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 29-30 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 29-30 Kasım Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 29-30 Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Ankara elektrik kesintisi! 29-30 Kasım Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 29-30 Kasım Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 29-30 Kasım İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Slavia Prag Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Slavia Prag Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Giovanni van Bronckhorst kovuldu mu, istifa etti mi? 29 Kasım 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 29 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.