Manisa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 40 kişi yakalandı - Haberler

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Manisa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 40 kişi yakalandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 40 kişi yakalandı

Manisa'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi.

Operasyonda 40 zanlı gözaltına alındı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Manisa Silah Güncel Haberler

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