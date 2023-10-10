Manisa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen olayda, bir şahıs tüfekle havaya ateş açarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahsın üzerinde çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 10 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen olayda, saat 01.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi 214. Sokak'ta Ü.Ç. isimli bir şahıs tüfekle havaya ateş açarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri hızla harekete geçerek Ü.Ç.'yi yakaladı. Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda Ü.Ç. isimli şahıs havaya ateş ederek kaçmaya başladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü devriyeleri tarafından kısa süre içinde yakalanan şahsın üzerinde iki farklı marka tüfek, bu tüfeklere ait şarjörlerde toplamda 6 dolu kartuş bulundu. Ayrıca bir toplu tabanca ve olay yerinde 1 adet boş kartuş da ele geçirildi.

Akhisar'da polisin etkili çalışmaları sonucunda yakalanan Ü.Ç. isimli şahıs hakkında soruşturmanın başlatıldığını ve olayın detaylarının araştırıldığını bildirdi. - MANİSA