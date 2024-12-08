Manisa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yapılan operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen H.U. adlı kişi gözaltına alındı. Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yeşilköy Mahallesi'nde ikamet eden H.U'nun ev ve iş yerine baskın düzenledi.
Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör, 71 tabanca mermisi ve 38 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Şüpheli silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.