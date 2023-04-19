MANİSA'DA SEZONUN İLK KİRAZI 800 TL'DEN SATILDI

MANİSA'da, hasat edilen sezonun ilk kirazı, kilosu 800 TL'den alıcı buldu. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, ilk kirazların Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç edileceğini söyledi.

Manisa'da 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen erkenci kirazın ilk hasadı, Şehzadeler ilçesi Aşağıcobanisa Mahallesi'nde Yavuz Tun'nun bahçesinde yapıldı. İlk hasatta 120 kilogram 'cristobalina' cinsi kiraz toplandı. Sezonun ilk kirazı için Sancaklıbozköy Mahallesi'ndeki kiraz pazarında tören düzenlendi. Törene Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak da katıldı. Hasat edilen kiraz açık artırmayla satıldı. Kiraz, tüccar Hüseyin Çimen tarafından kilosu 800 TL'ye satın alındı.

'TÜRKİYE'NİN VE KUZEY YARIM KÜRENİN İLK KİRAZI'

Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa'nın kiraz üretimindeki önemine değinerek, " Manisa'da kirazda önemli bir merkez. En önemli özelliği Türkiye'nin ve kuzey yarım kürenin ilk kirazını çıkartıyoruz ama aynı zamanda da üretim anlamında 48 bin 832 tonla 4'üncü sırada geliyor ama üretim anlamında da 2'nci sıradayız. İlerleyen yıllarda Manisa üretim anlamında daha da yukarılara çıkacaktır" dedi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ise ilk kiraz hasadına ilişkin, "Dünyada kiraz üreticiliği konumunda 1'inci sırada gelmekteyiz. Bu seneki ihracat hedefimiz 200 milyon dolarlık, 80 bin ton kiraz ihracatını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kirazın ihracatını en çok Rusya'ya ve Avrupa ülkelerine yapıyoruz" diye konuştu.