Manisa'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kavaklıdere Mahallesi'nde H.K. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Durumu fark ederek otomobil yol kenarına çeken sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
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