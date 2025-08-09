Manisa'da Seyir Halindeki Otobüste Yangın Çıktı

Güncelleme:
Manisa'nın Kula ilçesinde, İzmir'den Konya'ya giden bir yolcu otobüsünde motor kısmında yangın çıktı. Yolcular tahliye edildi, itfaiye yangını kontrol altına aldı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 yolu Jandarma Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Konya'ya gitmekte olan İ.P. yönetimindeki Özkaymak'a ait 42 HJ 777 plakalı, yolcu otobüsünün motor kısmından seyir halindeyken duman yükseldi. Durumu fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekip, yolcuları tahliye etti. Motor bölümünde başlayan yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle İzmir- Uşak istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan trafik, otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
