Manisa'da seyir halinde fenalaşan tır sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

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Manisa'da seyir halinde fenalaşan tır sürücüsü hayatını kaybetti

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da seyir halinde fenalaşan tır sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halindeyken fenalaşan tır sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halindeyken fenalaşan tır sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

67 LM 585 plakalı tırın sürücüsü A.K. (55), İzmir- İstanbul Otoyolu Sancaklıbozköy geçişinde seyir halindeyken direksiyon başında fenalaştı.

Tır, bariyerlere çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk bulgulara göre kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Sancaklıbozköy, İstanbul, Manisa, İzmir, Güncel, Haberler

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