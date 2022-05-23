Seyir halinde fenalaşan sürücü hastaneye kaldırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seyir halinde fenalaşan sürücü hastaneye kaldırıldı

AA - Serkan Özcan - Güncel
 - Güncelleme:

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde fenalaşan seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde fenalaşan seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 06 PPA 21 plakalı aracın sürücüsü Orhan Hasar (60), seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Karşı şeride geçen hafif ticari araç, kaldırıma vurarak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi sürüyor.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title