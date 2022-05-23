Seyir halinde fenalaşan sürücü hastaneye kaldırıldı - Haberler

Seyir halinde fenalaşan sürücü hastaneye kaldırıldı
AA - Serkan Özcan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde fenalaşan seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde fenalaşan seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, 06 PPA 21 plakalı aracın sürücüsü Orhan Hasar (60), seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdi.
Karşı şeride geçen hafif ticari araç, kaldırıma vurarak durabildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi sürüyor.
AA / Serkan Özcan - Güncel