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Manisa'da Servis Kazasında 9 Öğrenci Yaralandı

Manisa'da Servis Kazasında 9 Öğrenci Yaralandı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, okul gezisinden dönen 2 öğrenciyi taşıyan servislerin karıştığı kazada 9 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, okul gezisinden dönen 2 öğrenci servisinin karıştığı kazada 9 öğrenci yaralandı.

Yunusemre Atatürk Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Ruhi Çelik yönetimindeki 45 J 0209 plakalı minibüs, Karaoğlanlı Mahallesi mevkisinde aynı okul öğrencilerinin bulunduğu Tarık Bozdağ yönetimindeki 45 J 0684 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazada 9 öğrenci yaralandı.

Ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılan öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öğrencilerin okul gezisi kapsamında Turgutlu ilçesine gittiği, kazanın dönüş yolunda gerçekleştiği öğrenildi.

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Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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