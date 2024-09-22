Manisa'da Sepetli Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yokuş inerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği sepetli motosikletin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bahçeli Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Mutlu (47), kullandığı 45 Z 0357 plakalı motosikletinin sepetine Ali Baştürk (65) ve eşi Meryem Baştürk'ü (63) de alarak evlerine gitmek üzere yola çıktı. Saat 14.00 sıralarında Kızıltepe mevkisine geldiklerinde yokuş inerken Mutlu, motosikletin hakimiyetini kaybetti. Savrularak kontrolden çıkan sepetli motosiklet, şarampole devrildi. Sürücü Mutlu ile Meryem Baştürk yaralanırken, Ali Baştürk ise hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Ali Baştürk'ün cansız bedeni ise jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.