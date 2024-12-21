Manisa'da Sentetik Uyuşturucuyla Yakalanan 4 Şüpheliye Adli İşlem
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları şüphesiyle durdurdukları bir araçta 4 kişiyi yakalayarak 10 gram sentetik uyuşturucu ve kullanma aparatları ele geçirdi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde sentetik uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışmalar kapsamında Durasıllı Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçtaki Ö.A. (23), A.D. (20), Ö.D. (37) ve Y.K'nin (29) üzerinde yapılan aramada 10 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.