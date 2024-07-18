Manisa'da Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 28,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri F.T (43) ve H.G'nin (32) üzerinde ve iş yerinde yaptıkları arama sonucu toplam 28,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar F.T. ve H.G., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.