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Manisa'da sentetik kannabinoid operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Manisa'da sentetik kannabinoid operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yapılan operasyonda 4 kişi yakalandı ve yapılan aramalarda sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yakalanan 4 kişinin yapılan üst aramasında 4 paket halinde sentetik kannabinoid ele geçirildi. Olayla ilgili devam eden operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda Şehzadeler ilçesinde yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada 4 parça halinde 32,40 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, şahısların uyuşturucu maddeyi satın aldığı kişilerin ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda ise 3 parça halinde 43,45 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Konuyla ilgili T.K. (20), K.Ç. (17) ve M.K. (35) isimli 3 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca 3 şahıs da tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Manisa Güncel Haberler

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