Manisa'da Sentetik Ecza ve Silah Operasyonu: 2 Gözaltı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen operasyonda 56 sentetik ecza ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese baskın düzenledi.
Yapılan aramada 56 sentetik ecza ve ruhsatsız 2 tabanca bulundu.
S.V. (50) ve C.V. (23) gözaltına alındı.