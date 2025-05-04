Manisa'da Sentetik Ecza Haplarıyla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da Sentetik Ecza Haplarıyla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 336 sentetik ecza hapıyla yakalanan İ.B. tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde üzerinde sentetik ecza hap bulunan şüpheli tutuklandı.

Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Gaziler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda İ.B'nin (63) üzerinde 336 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.B, tutuklandı.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
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