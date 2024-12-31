Manisa'da Sentetik Ecza Bulunan 2 Şüpheli Tutuklandı
Salihli ilçesinde jandarma tarafından yapılan bir operasyonda, üzerinde sentetik ecza bulunan iki şüpheli tutuklandı. Ekipler, Sart Mahallesi'nde durdurdukları M.K. ve N.K.'nin üzerlerinde 54 adet sentetik ecza ele geçirdi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde üzerinde sentetik ecza bulunan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sart Mahallesi'nde şüphelendikleri M.K. (22) ve N.K'yi durdurdu.
Yapılan aramada 54 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.