Manisa'da şehitlikler için QR kod projesi - Haberler

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Manisa'da şehitlikler için QR kod projesi

AA - Kamil Tekmen - Güncel
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Manisa'da şehitlikler için QR kod projesi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üniversite öğrencileri, şehit kabristanları için QR kod projesi başlattı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üniversite öğrencileri, şehit kabristanları için QR kod projesi başlattı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Hasan Ferdi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin kaymakamlık desteğiyle başlattığı "Bir Şehrin Kahramanları" projesinin tanıtımı için ilçe şehitliğinde tören düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, yaptığı konuşmada şehitliği ziyaret edenlerin kabristanların üzerinde bulunan QR kodlarını cep telefonlarıyla okutarak şehit hakkında bilgiler alabildiğini, projenin Manisa ve sonrasında tüm ülkede yaygınlaşabilmesi için adım atacaklarını söyledi.

Yazılım Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Özçevik de öğrencilerin ders programı kapsamında ortaya attıkları projenin bugün hayata geçtiğini, aziz şehitlerin hatıralarını yaşatmak adına güzel bir çalışma yapıldığını ifade etti.

AA / Kamil Tekmen - Güncel

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