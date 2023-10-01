Manisa'da sazlıkta kenevir ve esrar ele geçirildi

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde sazlıklar arasında ekili 9 kök kenevir ile kurutulmaya bırakılmış 8 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde sazlıklar arasına ekili 9 kök kenevir ile kurutulmaya bırakılmış 8 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 kişiden biri sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, diğer şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şehzadeler'den Ahmetli ilçesine kadar yapılan fiziki takip ve istihbari çalışmalar sonucunda İSTH ve KOM Şube Müdürlüğü personellerinin katılımı ile Ahmetli'de E.E. (41) ve M.C. (40) isimli şahıslar tarafından sazlıkların arasına ekildiği anlaşılan boyları 5 metre yükseklikte 9 kök kenevir bitkisi ve bitkilerin yanında kurumaya bırakılmış 8 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Şahıslar Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı, İSTH ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca M.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.E. ise tutuklanarak Şehzadeler Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA