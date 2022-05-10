Manisa'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA - Kamil Altıparmak - Güncel
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Manisa'nın Kula ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İzmir- Uşak kara yolu Esenyazı Mahallesi Kavşağı'nda, Emir Kabak'ın (34) kullandığı 45 YA 2333 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı.
Sürücü Emir Kabak ile otomobilde yolcu olarak bulunan Rüstem Kabak (61) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
AA / Kamil Altıparmak - Güncel