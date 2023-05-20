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Manisa'da şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Manisa'da şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kadir T. idaresindeki 45 ZK 287 plakalı hafif ticari araç, Dadağlı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 6 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Kadir T. ve araçtaki Ö.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Tragger Sarıgöl Manisa Güncel Haberler

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