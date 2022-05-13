Manisa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA - Serkan Özcan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Manisa'nın Akhisar ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Zeynel Zafer K'nın (56) kullandığı 34 ZJ 34 plakalı otomobil, İstanbul- İzmir Otoyolu üzerindeki Ballıca Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
AA / Serkan Özcan - Güncel