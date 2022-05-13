Manisa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Manisa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Zeynel Zafer K'nın (56) kullandığı 34 ZJ 34 plakalı otomobil, İstanbul- İzmir Otoyolu üzerindeki Ballıca Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Otomobil, Akhisar, Manisa, İzmir, Güncel, Haberler

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