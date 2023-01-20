Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı Güncel Haberler Manisa'nın Soma ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Manisa'nın Soma ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ramazan Yıldırım'ın kullandığı 20 KK 907 plakalı otomobil, İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Soma ilçesi geçişinde kontrolden çıkarak Döşeme Deresi mevkiinde yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi. İhbar üzerinde kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrolde hurdaya dönen otomobildeki sürücü Yıldırım ile Güray Ekel'in yaralandığı belirlendi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Manisa İzmir Soma Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.