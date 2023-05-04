Üye Girişi
Haberi Paylaş
Manisa'da şarampole devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı

Manisa'da şarampole devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Z. idaresindeki 19 AAK 534 plakalı minibüs, Karacaali Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü A.Z. ile araçta bulunan A.O. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel

Sarıgöl Manisa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title