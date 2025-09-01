Manisa'da Şantiye Yangını: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Manisa'da Şantiye Yangını: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir inşaat alanında çıkan yangında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeninin araştırıldığı bildiriliyor.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir şantiyede çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Saat 16.45'te Selvilitepe Mahallesi Eski İzmir Yolu üzerindeki bir inşaat alanında bilinmeyen nedenle inşaat malzemesi atıkları alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Mustafa Yanardağ (28) ve Yiğit Aydın Karaibrahimoğlu (26), sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Öte yandan, aynı alanda geçen günlerde de yangın çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Peskov'u karşılarken söyledikleri bomba

Erdoğan'ın Peskov'u karşılarken söyledikleri bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul müdür yardımcısından ilginç sözler: Hizmetlimiz aldığı maaşla bizimle dalga geçiyor

"Hizmetlimiz aldığı maaşla bizimle dalga geçiyor"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.