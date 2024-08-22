Manisa'da Sanayi Sitesinde Çıkan Yangın İki İş Yerinde Hasara Yol Açtı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Fatih Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın, traktör tamiri yapılan bir iş yerinde başladı ve kısa sürede bitişikteki yedek parça satan işletmeye de sıçradı. İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak iş yerlerinde hasar meydana geldi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangın 2 iş yerinde hasara neden oldu.
Fatih Sanayi Sitesi'nde traktör tamiri yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bir süre sonra yangın bitişikteki yedek parça satan işletmeye de sıçradı.
Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında iş yerlerinde hasar oluştu.