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Manisa'da Sahtecilik Operasyonu: 7 Zanlı Gözaltında

Manisa'da Sahtecilik Operasyonu: 7 Zanlı Gözaltında
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Manisa'da resmi belgede sahtecilik ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla 7 zanlı gözaltına alındı. Dijital ortamda sahte fatura düzenleyen İ.A.'nın evinde yapılan aramada, sahte faturalar ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Manisa'da resmi belgede sahtecilik ve vergi kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi'nde yaşayan İ.A'nın, dijital ortamda "sahte fatura" düzenleyerek vergi kaçırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, sahte fatura, bilgisayar, fiş kesim cihazları, harici bellek, cep telefonu, ruhsatsız tabanca ve suç kayıtları bulunan not defterleri ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantısı bulunan Ş.K, E.S, N.T, M.Ç, V.E. ile İ.Ö'yü de yakaladı.

Dosya kapsamında ele geçirilen sahte faturaların değerinin yaklaşık 100 milyon lira olduğu tespit edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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