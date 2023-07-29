Manisa'da Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu: Binlerce Litre İçki Ele Geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen sahte ve kaçak içki uygulamasında yapılan aramalarda çok sayıda alkollü mekan ve büfede binlerce litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Uygulama sonucunda 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve toplamda 16 bin 414 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen sahte ve kaçak içki uygulamasında yapılan aramalarda çok sayıda alkollü mekan ve büfede binlerce litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Türkiye Müşterek Kaçak/Sahte İçki Uygulaması" faaliyeti çerçevesinde büfe, market, alkollü mekan gibi yerlerde uygulama yaptı. 111 büfe, 464 market, 60 içkili mekan, 8 nargile kafede yapılan uygulamada 2 bin 483 şahıs sorgulanarak üst araması yapıldı. Yapılan uygulamada 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 1 şahıs gözaltına alındı, 4 şahıs hakkında da idari işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca toplam 16 bin 414 TL de idari para cezası uygulandı. Hakkında arama kaydı bulunan 1 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Faaliyet çerçevesinde yapılan kontrollerde 450 litre rakı, 2009 litre şarap, 71 litre votka, 45 litre viski, 3 adet viski kiti, 12 litre etil alkol, 10 litre anason aroması, 325 adet dolu makaron, 200 adet boş makaron ele geçirilirken 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - MANİSA