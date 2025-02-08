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Manisa'da Sahte Para ile Yakalanan İki Zanlı Tutuklandı

Manisa'da Sahte Para ile Yakalanan İki Zanlı Tutuklandı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sahte para taşıyan iki kişi, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı. Yapılan aramada, çok sayıda sahte banknot ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sahte parayla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "parada sahtecilik" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Takibe alınan şüpheliler A.E. (23) ve S.K. (27), Şehzadeler ilçesinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada, 2 sahte 50 avroluk ve bir 100 avroluk banknot ile 105 sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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