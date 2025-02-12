Manisa'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kabazlı Mahallesi'nde A.A'nın evine baskın gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, 1 ton litre sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.