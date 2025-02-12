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Manisa'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı

Manisa'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı
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Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton sahte içki ve üretim malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli A.A. gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kabazlı Mahallesi'nde A.A'nın evine baskın gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, 1 ton litre sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
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