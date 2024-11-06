Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Sahte İçecek Üretimi Yapan Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da Sahte İçecek Üretimi Yapan Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinde sahte içki ürettiği iddia edilen 60 yaşındaki şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ekipler, yapılan baskında 3 bin 222 litre içki ve çok sayıda şişe ele geçirdi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinde sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan 60 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde kaçak şekilde alkol üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese baskın yapan ekipler, 3 bin 222 litre içki ile çok sayıda şişe ele geçirdi, R.Y'yi (60) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim

İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi

 Bahçeli, Kayyum atanmadan bir hafta önce Ahmet Türk'le görüştü iddiası

'Devlet Bahçeli, Ahmet Türk ile görüştü' iddiası

 Esenyurt'ta CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı

CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı
Özgür Özel'den 'Hatay' özeleştirisi: Bu yüzden kaybettik

Özgür Özel'den 'Hatay' özeleştirisi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ercüment Cafer Bayegan kimdir? Ercüment Cafer Bayegan mesleği ne, serveti ne kadar? Mourinho UEFA basın toplantısına neden katılmadı? Semih Kılıçsoy Malmö gol izle! UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 6 Kasım 2024! Club Brugge Aston Villa maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Club Brugge Aston Villa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Adalet Bakanlığı 1.000 Hakim ve Savcı Yardımcısı alımı ne zaman, şartları ne? Shakhtar Donetsk Young Boys CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Shakhtar Donetsk Young Boys maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Malmö maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Malmö geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Malmö maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Malmö golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Fenerbahçe AZ Alkmaar muhtemel 11'leri açıklandı mı? MAL hangi takım, MAL açılımı ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.