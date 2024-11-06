Manisa'da Sahte İçecek Üretimi Yapan Şüpheli Tutuklandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinde sahte içki ürettiği iddia edilen 60 yaşındaki şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ekipler, yapılan baskında 3 bin 222 litre içki ve çok sayıda şişe ele geçirdi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinde sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan 60 yaşındaki şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde kaçak şekilde alkol üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese baskın yapan ekipler, 3 bin 222 litre içki ile çok sayıda şişe ele geçirdi, R.Y'yi (60) gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.