Manisa'da sağlık çalışanlarına saldırmaya çalıştığı öne sürülen kişi tutuklandı Güncel Haberler Manisa'da sağlık çalışanlarına makasla saldırı teşebbüsünde bulunduğu iddia edilen kişi cezaevine gönderildi. Manisa'da sağlık çalışanlarına makasla saldırı teşebbüsünde bulunduğu iddia edilen kişi cezaevine gönderildi. Şehzadeler ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi Turgutlu Caddesi'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığı ihbarına giden polis ekipleri, E.G'nin aşırı alkollü olduğunu tespit etti. Olay yerine gelen ambulans ekibi, bu kişiyi sağlık kontrolü amacıyla Manisa Şehir Hastanesine götürdü. E.G. acil servisteki müdahale sırasında iddiaya göre tedavi masasındaki makası alarak kendisine zarar vermeye çalıştı, ardından sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulundu. Hastanedeki güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği E.G. polis ekiplerine teslim edildi. Sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Turgutlu Manisa Güncel Haberler

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