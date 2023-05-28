Manisa'da Sağanak Yağış Nedeniyle Otobüste Mahsur Kalan Yolcular Kurtarıldı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sağanak yağışın neden olduğu sel sularının sürüklediği otobüste mahsur kalan 28 yolcu, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve MASKİ ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde sağanak yağışın neden olduğu sel sularının sürüklediği otobüste mahsur kalan 28 yolcu, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve MASKİ ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere ve Mütevelli mahallelerinde, akşam saatlerine doğru yaşanan sağanak yağış sonrası su baskınlarına teslim oldu. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile MASKİ ekipleri seferber oldu. Yoğun sağanak yağışın yaşandığı bölgede bir otobüs sel suları tarafından şarampole sürüklendi. Bölgeye intikal eden MASKİ ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 28 yolcuyu güvenli bir şekilde tahliye etti. MASKİ ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sahadaki olumsuzluklara müdahale ediyor.