Manisa'da Sağanak Su Baskınları

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Turgutlu Adliyesi, Fatih Sanayi Sitesi'ndeki iş yerleri ve Alparslan Türkeş Kavşağı ile bazı evlerde su baskınlarına neden oldu. İzmir-Ankara kara yolunda da trafik kazaları meydana geldi.