Manisa'da ruhsatsız tabancalarla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haberler

Manisa'da ruhsatsız tabancalarla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 5 ruhsatsız tabanca bulunan otomobildeki 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 5 ruhsatsız tabanca bulunan otomobildeki 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Manisa-İzmir kara yolu Süreyya Mesire Alanı'ndaki polis uygulama noktasında trafik polisi, bir otomobili durdurdu. Uygulama noktasında görevli polislerce otomobilde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan A.H.B, A.Ö. ve M.E. Emniyet'teki işlemin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.E. tutuklandı. İki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Serkan Özcan - Güncel Güncel Haberler

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