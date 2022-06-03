Manisa'da ruhsatsız tabancalarla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haberler

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Manisa'da ruhsatsız tabancalarla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
Manisa'da ruhsatsız tabancalarla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 5 ruhsatsız tabanca bulunan otomobildeki 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 5 ruhsatsız tabanca bulunan otomobildeki 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa-İzmir kara yolu Süreyya Mesire Alanı'ndaki polis uygulama noktasında trafik polisi, bir otomobili durdurdu.

Uygulama noktasında görevli polislerce otomobilde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca bulundu.

Gözaltına alınan A.H.B, A.Ö. ve M.E. Emniyet'teki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.E. tutuklandı. İki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

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