Manisa'da Ruhsatsız Tabancalarla Yakalanan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan 2 şüphelinin üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekiplerince iki ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Kuşlubahçe Mahallesi Okul Caddesi'nde şüphe üzerine iki kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A. (25) ve A.R. (27) işlemleri için emniyete götürüldü