Manisa'da Ruhsatsız Silah ve Yasaklı Irk Köpek Ele Geçirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 4 ruhsatsız silah ile yasaklı ırk köpek ele geçirildi.

Şehzadeler İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Aşağıçobanisa Mahallesinde bir evde yaptıkları aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ile 1 yasaklı ırk köpek buldu.

Gözaltına alınan M.Ç (52) ve M.P (40) işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

M.P'ye yasaklı ırk köpek bulundurmaktan idari para cezası kesildi.