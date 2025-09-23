Manisa'da Ruhsatsız Silah ve Tarihi Eşya Ele Geçirildi

Haberler

Salihli'de jandarma, ruhsatsız tabanca ve av tüfeklerinin yanı sıra tarihi sikke ve çok sayıda fişek ele geçirdi. Şüpheli Ö.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, tarihi sikke ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Ö.S'nin (53) evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Şüphelinin Yeniköy Mahallesi'ndeki evine baskın düzenleyen ekipler, ev ve eklentilerinde ruhsatsız 1 tabanca, 3 av tüfeği, 1 şarjör, 150 fişek, 13 tarihi sikke ve 1 tarihi obje buldu.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
