Manisa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 7 Tabanca ve 8 Av Tüfeği Ele Geçirildi
Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, bireysel silahlanmanın engellenmesi amacıyla 9 adrese baskın yapıldı. Operasyonda ruhsatsız 7 tabanca ve 8 av tüfeği ele geçirilirken, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız 7 tabanca ile 8 av tüfeği ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı, bireysel silahlanmanın engellenmesine yönelik 9 adrese baskın gerçekleştirdi.
Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız 7 tabanca ile 8 av tüfeği ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel