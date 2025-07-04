Manisa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 7 Tabanca ve 8 Av Tüfeği Ele Geçirildi

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Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, bireysel silahlanmanın engellenmesi amacıyla 9 adrese baskın yapıldı. Operasyonda ruhsatsız 7 tabanca ve 8 av tüfeği ele geçirilirken, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız 7 tabanca ile 8 av tüfeği ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı, bireysel silahlanmanın engellenmesine yönelik 9 adrese baskın gerçekleştirdi.

Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız 7 tabanca ile 8 av tüfeği ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
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