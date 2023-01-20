Manisa'da restoranda silahla öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı Güncel Haberler Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kişiyi tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kişiyi tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı. Süleymanlı Mahallesi'nde 16 Ocak Pazartesi günü bir restoranda Okan Yıldız, işletmeci D.K. tarafından tüfekle vurulması sonucu hayatını kaybetti. Emniyet güçleri, olaydan sonra kaçan D.K'yi İzmir-İstanbul Otoyolu Saruhanlı gişelerde bir araçta yakaladı. Araçta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. D.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. D.K'nin yanında bulunan G.K ise serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Okan Yıldız Akhisar Manisa Güncel Haberler

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