Manisa'da restoran önünde darbedilen adam hayatını kaybetti

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, ağabeyinin işlettiği restoranın önünde 2 gün önce 3 kişi tarafından darbedilen Mehmet Arıkbaş (44), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden Süleyman Akkaya tutuklandı, H.Ö. ve E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, 15 Haziran'da Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde meydana geldi. Ağabeyinin işlettiği restoranda bulunan evli, 4 çocuk babası Mehmet Arıkbaş ile Süleyman Akkaya arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Akkaya ve beraberindeki H.Ö. ve E.S.'nin darbettiği Arıkbaş, ağır yaralandı. Arıkbaş, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybederken, Süleyman Akkaya, H.Ö. ve E.S. ise gözaltına alındı. Şüphelilerden Akkaya tutuklanırken, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.