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Manisa'da Restoran Çalışanına Saldırı Davası Devam Ediyor

Manisa'da Restoran Çalışanına Saldırı Davası Devam Ediyor
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Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bir kadını öldüren ve diğerini yaralayan sanık F.K.'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanığın akıl sağlığı raporu beklenecek.

Manisa'da restoranda çalışan bir kadını öldürdüğü ve diğerini yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılması istenen tutuklu sanık F.K. ile silahlı saldırıda yaralanan müşteki Gül D'nin ağabeyi Turgut Irmak (51) ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen Turgut Irmak, saldırıda yaralanan kardeşinin olaydan bir hafta önce sanık F.K. tarafından rahatsız edildiğini söylediğini, bunun üzerine iş yerlerinde kurye olarak çalışan F.K. ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Irmak, sanığın beyanlarının doğru olmadığını, kardeşi ile sanık arasında herhangi bir yakınlık bulunmadığını, F.K'yi bir daha iş yerine gelmemesi için uyardığını öne sürdü.

Sanık F.K. ise tanık Irmak'ın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını, kardeşi Gül D. ile gönül ilişkisi bulunduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığı raporunun beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 30 Temmuz 2023'te Muradiye Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki pizza restoranına motosikletle gelen F.K'nin silahla ateş etmesi sonucu restoran çalışanlarından Sultan Zencirci hayatını kaybetmiş, Gül D. ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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