Manisa'da Vali Yaşar Karadeniz'in ev sahipliğinde resmi bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Törene siyasi parti il ve ilçe başkanları, kurum müdürleri, STK başkanları, şehit aileleri, gaziler ve depremzede bir aile de katıldı.

Manisa'da resmi bayramlaşma töreni düzenlendi

MANİSA - Manisa'da Vali Yaşar Karadeniz'in ev sahipliğinde resmi bayramlaşma töreni düzenlendi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Manisa Polisevi'nde resmi bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili v0e MKYK üyesi Murat Baybatur, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 1. Komando Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, salon girişinde misafirleri karşılayarak bayramlaştı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz zor bir sürecin ardından Kurban Bayramına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve her günün bayram havasında geçmesini temenni ederek tüm katılımcıların ve Manisalıların bayramını kutladı.

Vali Yaşar Karadeniz, salondaki masaları tek tek dolaşarak misafirlerle sohbet edip, yeniden bayramlarını kutladı. Bayramlaşmaya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili v0e MKYK üyesi Murat Baybatur, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 1. Komando Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, siyasi parti il ve ilçe başkanları, kurum müdürleri, STK başkanları, şehit aileleri, gaziler ve depremzede bir aile de katıldı.