Manisa'da Pompalı Tüfekle Vurulan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir apartman dairesinde silah sesi duyulması üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 65 yaşındaki Kezban B., göğsünden vurulduktan sonra hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi olan M.B. ise gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.