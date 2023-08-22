Manisa'da Pompalı Tüfekle Vurulan Kadın Hastaneye Kaldırıldı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir apartman dairesinde silah sesi duyulması üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 65 yaşındaki Kezban B., göğsünden vurulduktan sonra hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi olan M.B. ise gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde pompalı tüfekle vurulan 65 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.
Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, göğsünden vurulan Kezban B'yi (65) ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı.
Kezban B'nin oğlu M.B. (40) polis ekiplerince gözaltına alındı.
Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen M.B'nin ifadesinde, silahını temizlerken annesini kazaen vurduğunu söylediği öğrenildi.
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.B, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma sürüyor.