Manisa'da pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler

Manisa'da pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Uğurcan Baski (25), Tevfikiye Mahallesi 3800 sokakta yürürken motosikletle bölgeye gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Baski, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırdı. Baski'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA / Serkan Özcan - Güncel Yunusemre Manisa Güncel Haberler

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