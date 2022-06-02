Pompalı tüfekle başından vurulan kişi yaralandı - Haberler

Pompalı tüfekle başından vurulan kişi yaralandı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan kavgada başından pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan kavgada başından pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı. Göktaşlı Mahallesi Murat Caddesi'ndeki bir kahvehanede oturan Hamdi V. (40) ve Ferdi Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Ferdi Y, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Hamdi V'ye ateş açtı. Hamdi V. başından yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, pompalı tüfeği bir iş yerinin önündeki koltuğun altına atan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, Ferdi Y'nin Hamdi V. ile tartıştıktan sonra otomobiline giderek tüfeğini alması, çevredeki bir kişinin engel olmaya çalışmasına rağmen şüphelinin ateş açıp kaçması görülüyor. AA / Serkan Özcan - Güncel Güncel Haberler

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