Manisa'da Polis Operasyonu: Metamfetamin Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri aracı ilçe girişinde durdurup arama yaptı. Yapılan aramada 12,40 gram metamfetamin ele geçirilirken, şüpheli B.D.(38) uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli B.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA