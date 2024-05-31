Üye Girişi
Haberler

Manisa'da polis lojmanında ölümle sonuçlanan olayın sanığı yargılanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde Yeşim Akbaş'ın polis lojmanında başından silahla vurulmuş halde bulunması ve hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili sanık polis memurunun yargılanması sürüyor. Duruşmada bilirkişi raporu talep edildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Yeşim Akbaş'ın polis lojmanında başından silahla vurulmuş halde bulunması ve hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili sanık polis memurunun yargılanması sürüyor.

Salihli Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık D.Y, mağdurun ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Tanık ve avukatların beyanlarını dinleyen mahkeme başkanı, Yeşim Akbaş'ın ölümüne neden olan merminin, giriş ve çıkış noktalarının belirlenmesi, cinayet ya da intihara yönelik değerlendirme yapılması için bilirkişi raporu talep edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Yeşim Akbaş'ın annesi Aysun Akbaş, sanık tarafının kızına yönelik intihar ettiği yönünde suçlamalarda bulunduğunu belirterek kızının psikolojik sorunu olmadığını, öldürüldüğüne inandığını, sanığın cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Olay

Demirci Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı D.Y'nin kaldığı lojmanda 14 Nisan 2023'de başından silahla vurulmuş olarak bulunan 26 yaşındaki Yeşim Akbaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayda kullanılan tabancanın sahibi olan D.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet savcısının yeniden gözaltı kararı verdiği sanık, 19 Nisan'da İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gözaltına alınarak tutuklanmış ve açığa alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Demirci Manisa Hukuk Güncel Haberler

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

 İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

 Gazze'de bir bebek daha açlık yüzünden can verdi

Gazze'de bir bebek daha açlık yüzünden can verdi

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title