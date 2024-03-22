Üye Girişi
Haberler

Manisa'da polis lojmanında ölü bulunan kadın davası başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Yeşim Akbaş'ın (26) polis lojmanında başından silahla vurulmuş olarak ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan polis memuru D.Y, hakim karşısına çıktı.

Salihli Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan davanın ilk duruşmasına maktul Yeşim Akbaş'ın yakınları, taraf avukatları ve tutuklu sanık D.Y katıldı.

"Kadına karşı kasten öldürme" ve "kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma" suçlamaları yöneltilen D.Y, savunmasında Akbaş'ın psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğünü, intihara meyilli olduğunu ileri sürerek, kadını kendisinin öldürmediğini iddia etti.

Yeşim Akbaş'ın ailesinin avukatları ise sanığın maktulün psikolojik sorunları olduğu iddialarının doğru olmadığını öne sürerek adli tıp raporuna göre merminin giriş ve çıkış açıları nedeniyle olayın intihar olmasının mümkün görünmediğini savundu.

Mahkeme başkanı, kadının ölümüne neden olan merminin vücuda giriş ve çıkış noktasıyla ilgili ayrıntılı raporun ilgili kurumdan talep edilmesine, maktulün psikolojik sorunları olup olmadığına yönelik hastane kayıtlarının araştırılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Yeşim Akbaş'ın annesi Aysun Akbaş, kızının maddi sıkıntısının bulunmadığını, hayat dolu bir insan olduğunu, sanığın kızı hakkında iftira attığını iddia etti.

Olay

Demirci Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı D.Y'nin kaldığı lojmanda 14 Nisan 2023'de başından silahla vurulmuş olarak bulunan 26 yaşındaki Yeşim Akbaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayda kullanılan tabancanın sahibi olan D.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet savcısının yeniden gözaltı kararı verdiği sanık, 19 Nisan'da İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gözaltına alınarak tutuklanmış ve açığa alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalı Çapkını CANLI İZLE! 20 Mart Yalı Çapkını 63. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 21 Mart Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 21 Mart Ateş Kuşları 48. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 23 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 23 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Emin Taşkan kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Esenyurt Belediye Başkan adayı Emin Taşkan kaç yaşında, nereli? Yerel Seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL? YSK sandık görevlisi ücretlerini açıkladı! Kabine Toplantısı ne zaman? Mart ayında Kabine hangi gün toplanacak? Gündem maddeleri neler? Sahra tozu Türkiye'ye ne zaman gelecek, tehlikeli mi? Sahra Çölü'nden Türkiye'ye yoğun toz taşınımı olacak mı? Bugün (22 Mart) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Emekli maaş promosyonları ne zaman verilecek? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) VAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Van Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? TRABZON SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title