Manisa'da polis lojmanında kadın güzellik salonu işletmecisi öldürüldü

MANİSA'nın Demirci ilçesinde güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş (26), İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün üst katında bulunan polis lojmanlarında, komiser yardımcısı D.Y.'nin (32) odasında başından vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Akbaş hayatını kaybederken, gözaltına alınan D.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının üst katındaki polis lojmanlarından dün saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı D.Y.'nin kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Çağırılan sağlık ekibi tarafından Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yeşim Akbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Aslen Kütahyalı olan Yeşim Akbaş ile D.Y.'nin, bir gün önce birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün iftar yemeğine katılıp, fotoğraf çektirdikleri ortaya çıktı.